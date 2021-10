La definizione e la soluzione di: Astuccio per sarti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AGORAIO

Curiosità/Significato su: Astuccio per sarti partecipanti con un pranzo ottimamente riuscito. Erano presenti l'on.le Adolfo Sarti, Sottosegretario al Turismo, l'on. Borra di Pinerolo, il dott. Falco Presidente ...

Altre definizioni con astuccio; sarti; Un astuccio per matite; Un astuccio per le reliquie; Astuccio per sartine; L'astuccio per riporre la pistola; Disturbato discorso disarticolato e senza senso; Astuccio per sartine; I sarti li usano di stoffa; Astucci per sarti; Ultime Definizioni