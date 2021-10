La definizione e la soluzione di: Si usa per fare tappeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TELAIO

Curiosità/Significato su: Si usa per fare tappeti chiamati anche "tappeti islamici", e il termine “tappeto orientale” è usato solo convenzionalmente. I tappeti dell'Iran sono noti come “tappeti persiani”. ...

Altre definizioni con fare; tappeti; E abile a fare i nodi; Elenco di cose da fare; Quel che si può fare a vanvera; Il grano per fare i pizzoccheri valtellinesi; Città dell'Unione Indiana rinomata per i tappeti; Scultore torinese noto per i tappeti- natura; Possono esserlo i gatti ma anche i tappeti; Scuotere i tappeti o le tovaglie;