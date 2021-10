La definizione e la soluzione di: Regione storica famosa per i cristalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOEMIA

Curiosità/Significato su: Regione storica famosa per i cristalli l'oligisto (grossi cristalli di origine pneumatolitica); l'ematite micacea (cristalli appiattiti in lamelle); e l'ematite fibrosa (con cristalli allungati secondo ...

