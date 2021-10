La definizione e la soluzione di: Franco, ex campione del Milan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARESI

Curiosità/Significato su: Franco, ex campione del Milan calciatore italiano, di ruolo difensore, vicepresidente onorario del Milan. Campione del mondo nel 1982 e vicecampione nel 1994 con la Nazionale italiana ...

Le hanno Franco e Anna; Gianfranco, ex presidente della Camera; Franco __, La cura; Aleksander, scenografo e pittore franco-russo; La Maze campionessa di sci; Un supercampione; __ Errani, la campionessa di tennis; Livio, campione olimpico; L'archítetto che progettò l'Arena di Milano; Film del duemilanove; __ Baresi: ex del Milan; Cesare scrisse il soggetto di Miracolo a Milano;