La definizione e la soluzione di: C'è anche quello per legare i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELASTICO

Curiosità/Significato su: C e anche quello per legare i capelli re, i due gruppi di Hsiung-Nu avevano invece un unico capo, lo Shan-Yu. Anche il modo di legare i capelli era differente: gli Hsiung-Nu legavano i capelli ...

