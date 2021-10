La definizione e la soluzione di: Si stende per unire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COLLA

Curiosità/Significato su: Si stende per unire contenitori a tenuta di luce per non dover ogni volta scaldare l'intera emulsione. Operando in luce rossa, una volta sciolta la si stende con un pennello sul supporto ...

Altre definizioni con stende; unire; La macchina per stendere e spianare l'asfalto; Stendersi sul letto; Lo strato che il tempo stende sulle statue; Li stende il notaio; Blando nel punire; Riunire, convocare; Unire a due a due; Scollare, disunire fare pausa dal lavoro in gergo; Ultime Definizioni