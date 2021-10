La definizione e la soluzione di: Soldati in perlustrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RONDA

Curiosità/Significato su: Soldati in perlustrazione statunitensi che, dopo le battaglie, facevano un giro di perlustrazione per contare e recuperare i soldati rimasti uccisi. Alla fine scrivevano su una bandiera ...

