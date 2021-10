La definizione e la soluzione di: Servono per legare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FUNI

Curiosità/Significato su: Servono per legare registrazione di Animaniacs, ha affermato che i fratelli Warner servono per "legare insieme il programma", apparendo e introducendo segmenti di altri ...

Altre definizioni con servono; legare; Non si servono... a merenda; L'arte per cui servono scalpello e mazzuolo; Quelli essenziali.. non servono nell'alimentazione; Servono per nutrirci; Legare, serrare; Aggregare, collegare; Congegno meccanico per collegare fili elettrici; Una presa per col legare il televisore al videoregistratore;