La definizione e la soluzione di: Scopri il vaccino antipolio per via orale tuttora in uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SABIN

Curiosità/Significato su: Scopri il vaccino antipolio per via orale tuttora in uso primo vaccino antipoliomielite. Fino al 1955, anno dell'introduzione del suo vaccino, la poliomielite era considerata il problema più spaventoso in materia ...

