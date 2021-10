La definizione e la soluzione di: La regione dell’Asia in cui risiedeva il Dalai Lama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIBET

Curiosità/Significato su: La regione dell’Asia in cui risiedeva il Dalai Lama

Altre definizioni con regione; dell’asia; risiedeva; dalai; lama; Regione dell'lndocina; Regione dell'Etiopia; La regione di Bolzano; La regione greca con Missolungi; Popolosa parte dell’Asia; Vi risiedevano i Borbone di Francia; Risiedeva nel Palazzo Ducale di Venezia; Il monte dove risiedevano gli dèi; Vi risiedeva il Dalai Lama; Fu residenza dei Dalai Lama: Palazzo del __; Il XIV Dalai Lama: __ Gyatso; Il Paese del Dalai Lama; Vi risiedeva il Dalai Lama; Una lama ricurva fra gli arnesi usati dal giardiniere; Attrezzo a lama ricurva; Un'esclamazione di chi si sorprende; Sono vistose negli alamari; Ultime Definizioni