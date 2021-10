La definizione e la soluzione di: Il regime politico in cui non è ammesa alcuna opposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TOTALITARISMO

Curiosità/Significato su: Il regime politico in cui non e ammesa alcuna opposizione

Altre definizioni con regime; politico; ammesa; alcuna; opposizione; Il regime del Ventennio; Lo è un regime dispotico; Regime che non ammette opposizione; Il regime fiscale della flat tax ne ha solo una; Un politico intransigente, radicale; Gaetano, storico e politico socialista nato a Molfetta; Fabio Massimo il __, politico e militare romano; Alexander, generale e politico statunitense; Filosofia che non contempla alcuna divinità; Piccolo omaggio senza alcuna pretesa; Regime che non ammette opposizione; Due lettere in opposizione; Linizio dell'opposizione; Inizio di opposizione; Ultime Definizioni