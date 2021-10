La definizione e la soluzione di: Si prende... per il collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CRAVATTA

Curiosità/Significato su: Si prende... per il collo uno o più articoli. Quando non si impiega il collo il prodotto si presenta "alla rinfusa". A seconda dei casi un collo, materialmente è costituito da: ...

Altre definizioni con prende; collo; Il sale che si prende a pizzichi; Comprende Luterani, Calvinisti e Anglicani; Lo prende chi si afferma; Un'esclamazione di chi si sorprende; Rullano prima del decollo; Collocati, posti; Discoste, collocate a distanza; Si prende per il collo; Ultime Definizioni