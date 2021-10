La definizione e la soluzione di: Le piante come il fico d'India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CACTACEE

Curiosità/Significato su: Le piante come il fico d India l'omonimo film, vedi Fico d'India (film). Il fico d'India o ficodindia, nome scientifico "opuntia ficus indica" ((L.) Mill., 1768), è una pianta succulenta appartenente ...

