La definizione e la soluzione di: I perni per i remi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCALMI

Curiosità/Significato su: I perni per i remi escano i capi delle manovre correnti per essere distesi o tirati; - Bozzello a violino: così chiamato per la sua forma, ha due pulegge rotanti su perni diversi ...

