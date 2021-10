La definizione e la soluzione di: Non consono alla giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INIQUO

Curiosità/Significato su: Non consono alla giustizia teodicea ("giustizia di Dio", dal greco theos, dio e dike, giustizia) è una branca della teologia che studia il rapporto tra la giustizia di Dio e la ...

