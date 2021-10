La definizione e la soluzione di: Lo è l’equazione che non ammette soluzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IMPOSSIBILE

Curiosità/Significato su: Lo e l’equazione che non ammette soluzione

L'ammette chi dà ragione; Invito che non ammette obiezioni; Regime che non ammette opposizione; Il religioso o il politico che non ammette eccezioni; La misura della concentrazione dello zucchero in una soluzione; Vicolo cieco o situazione senza soluzione fra; Soluzione acquosa usata a scopo cosmetico o medico;