La definizione e la soluzione di: Hanno la regina... ma non il re.

Soluzione 3 lettere : API

Curiosità/Significato su: Hanno la regina... ma non il re biblici e nel Corano non viene mai chiamata per nome, ma solo come Regina di Saba o Regina del Sud. Per la tradizione etiope il suo nome era Machedà, ...

