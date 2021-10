La definizione e la soluzione di: Gianfranco, ex presidente della Camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FINI

Curiosità/Significato su: Gianfranco, ex presidente della Camera Gianfranco Fini (Bologna, 3 gennaio 1952) è un politico italiano. Deputato dal 1983 al 2013, nonché presidente della Camera dal 2008 al 2013, agli esordi ...

Altre definizioni con gianfranco; presidente; della; camera; Gianfranco regista di Sacro GRA; L'Alleanza di Gianfranco Fini; Il Gianfranco noto teologo e cardinale; Gianfranco, noto cuoco umbro; Il presidente che risiedette alla Casa Bianca fra i due Bush; E' stato presidente dell'Argentina dal 1989 al '99; Fu eletto presidente della Repubblica dopo De Nicola; Il Morales ex presidente boliviano; C’è quello della bilancia; Ufficio della cancelleria vescovile; Il periodo della canicola; I protagonisti della “singolar tenzone”; Nobile della Camera dei Pari; Da camera si indossa in casa; Il Luciano Presidente della Camera nel 1996; Può esserlo una guaina, una vetrocamera, un nastro; Ultime Definizioni