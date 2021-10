La definizione e la soluzione di: Il giaciglio per il bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LETTIERA

Curiosità/Significato su: Il giaciglio per il bestiame accanto al giovane, giacque con lui in un giaciglio di pelli animali. Accompagnati dal sereno ronzare delle api, per tutta la notte i due amanti godettero ...

Altre definizioni con giaciglio; bestiame; Un giaciglio fra due alberi; Il giaciglio del cane; Un giaciglio fissato fra due alberi; Giaciglio canino; Il cibo del bestiame domestico, specie erbivoro; Zona montana in cui si porta il bestiame d'estate; Insetti che tormentano il bestiame; Recinti per bestiame;