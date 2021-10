La definizione e la soluzione di: Il gala in cui vengono assegna le ambite statuette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : NOTTE DEGLI OSCAR

Curiosità/Significato su: Il gala in cui vengono assegna le ambite statuette dall'orafo bolognese Marco Casagrande e il suo disegno è ispirato a statuette di epoca classica. Dal 2012 la statuetta è realizzata dal laboratorio artigiano ...

