Soluzione 4 lettere : COSI

Curiosità/Significato su: Ecco come... se vi pare Così è (se vi pare) è un'opera teatrale di Luigi Pirandello, tratta dalla novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero. Fu rappresentata per ...

