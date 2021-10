La definizione e la soluzione di: Dritte... come le volpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : FURBE

Curiosità/Significato su: Dritte... come le volpi segugi dall'olfatto particolarmente sviluppato, allevati per cacciare le volpi grazie al fiuto. La razza è stata selezionata alla fine del XVI secolo ...

