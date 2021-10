La definizione e la soluzione di: Deteriorare lentamente, come fa la ruggine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRODERE

Pronunciato lentamente; Arrostita lentamente; Il cuocere lentamente le carni; Bevuto lentamente e a piccoli sorsi; Dritte... come le volpi; Come dire costosissimo; Come dire "dentro il"; Come una giornata di caldo soffocante; Un... po' di ruggine; Una sostanza che preserva dalla ruggine; Di un colore che tende alla ruggine; L'ossido di piombo contro la ruggine;