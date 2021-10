La definizione e la soluzione di: Come una giornata di caldo soffocante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AFOSA

Curiosità/Significato su: Come una giornata di caldo soffocante fratturato, e il figlio non si stacca dal suo capezzale, arrivando ad essere soffocante. Titolo originale: Full Moon, Saturday night Diretto da: Donna Deitch ...

Altre definizioni con come; giornata; caldo; soffocante; Come dire "dentro il"; Ecco come... se vi pare; Come la moneta... contante; Fini come capelli; E' in cassa a fine giornata; La Giornata in un disco di Paola e Chiara; Può esserlo la materia oppure una giornata uggiosa; Relativo al pasto centrale della giornata; Lavoro a ferro caldo; Proteggere dal caldo e dal freddo; Sandwich caldo; Gira solo se fa caldo; Calda e soffocante; Torrida, soffocante; Ha odore soffocante; Soffocante come il fumo;