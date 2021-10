La definizione e la soluzione di: La città in cui si svolge il Festival dei Due Mondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPOLETO

Curiosità/Significato su: La citta in cui si svolge il Festival dei Due Mondi cultura e spettacolo che si svolge annualmente nella città di Spoleto, dal 1958. Fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto è il maestro compositore Gian ...

Altre definizioni con città; svolge; festival; mondi; La città tedesca in cui si tiene l’Oktoberfest; La città che tifa Bayern; Città dell’Anconetano; Città siciliana; Svolgere un'attività; Non svolgeva il servizio di leva; Svolgere un’attività; A Gubbio si svolge quello della Balestra; Quello “d’oro” è un premio assegnato al Festival di Venezia; Il duo che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1997; Si tiene un importante festival cinematografico; Cantano Abbiamo vinto il Festival di Sanremo; Ha vinto nel 2013 il titolo mondiale di Formula Uno; Il campo delle mondine; Il __ dei Due Mondi: si tiene a Spoleto; Sovrintende ai Campionati mondiali di calcio; Ultime Definizioni