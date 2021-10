La definizione e la soluzione di: Un circolo di ricreazione per lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CRAL

Curiosità/Significato su: Un circolo di ricreazione per lavoratori laico, formato dai circoli culturali, case del popolo, società di mutuo soccorso, nel 1956 si costituisce nella Alleanza per la ricreazione popolare, divenuta ...

Altre definizioni con circolo; ricreazione; lavoratori; I lasciapassare del circolo; L'albergo del circolo; Hanno accesso al circolo; Danza medievale in circolo; Città sarda fondata per i lavoratori delle miniere; Quello dei lavoratori fu approvato nel maggio 1970; Possono esserlo i lavoratori non retribuiti; L'accordo firmato dalle associazioni di lavoratori; Ultime Definizioni