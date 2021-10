La definizione e la soluzione di: Cambiano la carena in Marina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : MI

Curiosità/Significato su: Cambiano la carena in Marina della domanda e le interrogazioni fittizie in Platone, Scuola Normale Superiore, Pisa, 2000. Giuseppe Cambiano, Platone e le tecniche, Einaudi, Torino 1971 ...

Altre definizioni con cambiano; carena; marina; Cambiano soldi in fondi; Cambiano poro in piloro; Cambiano felci in gelsi; Cambiano feste in resse; Ha i bacini di carenaggio; Può essere di carenaggio; C'è quello di carenaggio; Anatra marina delle zone nordiche; Pesciolini marinati; Era detta Gcrace Marina; _ d'amante: nodo marinaio; Ultime Definizioni