Soluzione 9 lettere : GUARDRAIL

Curiosità/Significato su: Barriera in autostrada Disambiguazione – "Autostrada Torino-Milano" rimanda qui. Se stai cercando la società concessionaria, vedi Autostrada Torino–Milano S.p.A.. L'autostrada A4 (detta ...

In mezzo alla barriera; Creare una barriera protettiva, respingere; Barriera che disciplina il corso di un fiume; La barriera dell'autostrada dove si paga pedaggio; Il passo dell'autostrada A15; Lavorano sull'autostrada; Consente di immettersi o uscire dall'autostrada; Ci sono quelle femorali... e quelle autostradali;