La definizione e la soluzione di: Barletta-Andria-__, in Puglia.

Soluzione 5 lettere : TRANI

Curiosità/Significato su: Barletta-Andria-__, in Puglia La provincia di Barletta-Andria-Trani è situata nella Puglia centro settentrionale e conta 381 591 abitanti. La funzione di capoluogo è condivisa fra tre ...

Altre definizioni con barletta; andria; puglia; Barletta Andria _ provincia pugliese; Chi vive nella provincia a nord di Barletta; Ci sono quelli di Rodi e di Barletta; Il Fieramosca che guidò gli italiani nella disfida di Barletta; Barletta Andria _ provincia pugliese; Bagna Alessandria; L'autore latino di Andria e del Phormio; Lo zibibbo di Alessandria; In Puglia tra Cisternino e Alberobello; Tra la Campania e la Puglia; Il promontorio montuoso del nord della Puglia; Un formaggio vaccino tipico della Puglia; Ultime Definizioni