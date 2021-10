La definizione e la soluzione di: Appoggio per il capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CUSCINO

Curiosità/Significato su: Appoggio per il capo il capo del governo è responsabile anche di fronte al capo dello Stato. I vari paesi hanno adottato titoli formali differenti per indicare il capo del ...

