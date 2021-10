La definizione e la soluzione di: La Via tra Piacenza e Rimini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMILIA

Curiosità/Significato su: La Via tra Piacenza e Rimini (Rimini) con Placentia (Piacenza). La sua rilevanza per i traffici commerciali delle aree che attraversava si è ripercossa fino ai tempi moderni: la strada ...

