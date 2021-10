La definizione e la soluzione di: Si usano per fare graticci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CANNE

Curiosità/Significato su: Si usano per fare graticci altre sostanze per garantirne la conservazione. I fichi vengono esposti al sole così come raccolti, su graticci o tavole di legno; spesso si coprono con ...

