La definizione e la soluzione di: Un uccello che si tuffa per mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : MARTIN PESCATORE

Un uccello... da riserva; Uccello con lunghe zampe; Uccello... in cantiere; Uccello passeraceo; Il ricco zione Disney che si tuffa nei dollari; Si dà tuffandosi e colpendo l'acqua con l'addome; C'è di Trevi, di Erone, dei tuffatori..; Rumori che fanno i tuffatori; Mangiare e bere a spese altrui; Vi si può bere e mangiare; E'... stretta quella di chi decide di mangiare poco; Moderato nel mangiaree nel bere;