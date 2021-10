La definizione e la soluzione di: Lo strumento per misurare gli angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GONIOMETRO

Curiosità/Significato su: Lo strumento per misurare gli angoli determinato strumento può misurare correttamente. In caso di superamento di tale limite lo strumento si può guastare oppure restituire una misura errata. Per evitare ...

Altre definizioni con strumento; misurare; angoli; Strumento musicale elettronico; Tipico strumento spagnolo; Uno strumento, tipo la campana, che suona grazie alla vibrazione del suo corpo; Strumento usato per fare matasse; Apparecchio per misurare gli abissi; Non serve per misurare l'intelligenza; I diabetici devono misurare spesso il suo livello; Asticciola per misurare gli angoli; Gli angoli che si possono smussare; Angolino riservato; Sono accoppiati nei rettangoli; Angolino in disparte; Ultime Definizioni