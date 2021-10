La definizione e la soluzione di: La stalla per capre e pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVILE

Curiosità/Significato su: La stalla per capre e pecore e l'altra c'erano dei cortili usati come stalle per capre e pecore. Circa un terzo delle case presenta stanze decorate e arredate apparentemente per scopi ...

Altre definizioni con stalla; capre; pecore; Nasce in una stalla; Un'installazione di Yayoi Kusama: __ Garden ing; Vi si raccoglie lo stallatico; Per mestiere vende e installa pneumatici; Le foglie per la caprese; Un ingrediente della caprese; Una razza di caprette; Somigliano alle capre e vivono in montagna; Le hanno iene e pecore; Il verso delle pecore; Pascolano con le pecore; Triviali, pecorecci;