La definizione e la soluzione di: Vi si sale per... picchiare!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RING

Curiosità/Significato su: Vi si sale per... picchiare! erano stati i colleghi di Matt, guidati da Pete, visibilmente ubriachi, a picchiare i due. Natalie, dopo essere stata violentata, era riuscita a scappare ...

Altre definizioni con sale; picchiare; Risale a fine caccia; Totale mancanza di sale; E' opportuno che sia... piena di sale; Lo è una pietanza che manca di sale; Ultime Definizioni