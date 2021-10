La definizione e la soluzione di: Portare in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : QUOTARE

Curiosità/Significato su: Portare in Borsa oggetti acquistati nei negozi; sporta, grossa borsa in paglia intrecciata o rete usata un tempo per portare la spesa; tascapane di origine militare; pochette ...

Altre definizioni con portare; borsa; Può portare acqua; Portare a effetto; Veicolo adatto a trasportare molte persone; Portare in tavola; In banca e in borsa; Borsa da viaggio; Determina la sospensione di un titolo in Borsa; L' apertura della Borsa; Ultime Definizioni