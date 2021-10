La definizione e la soluzione di: Per farla si taglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BARBA

Curiosità/Significato su: Per farla si taglia nutriente. Dopo che la panissa si è solidificata la si taglia a fette con sezione semicircolare, poi si taglia a cubetti e si serve fredda o tiepida, condita ...

Altre definizioni con farla; taglia; Sa farla il pavone; A nessuno piace farla!; Bisogna farla ai bisognosi; Farla con il pane significa raccogliere il sugo; Prima taglia e poi cuce; Così deve tagliare chi non ha tempo; Tagliarsi i capelli... a zero; Si taglia con le cesoie;