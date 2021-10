La definizione e la soluzione di: Non ha la mente sana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOLLIE

Curiosità/Significato su: Non ha la mente sana Mens sana in corpore sano («mente sana in corpo sano») è una locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale. La satira decima di Giovenale ...

