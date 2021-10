La definizione e la soluzione di: Non manca nella carta di identità e nella patente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FOTOGRAFIA

Curiosità/Significato su: Non manca nella carta di identita e nella patente La carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale nel quale sono contenuti i dati anagrafici, e altri dati ed elementi (lo stato ...

