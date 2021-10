La definizione e la soluzione di: Non desiderano altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SODDISFATTI

Curiosità/Significato su: Non desiderano altro della loro maggiore o minore vicinanza a Dio, non provano sentimenti di invidia e non desiderano altro al di fuori di ciò che hanno, in quanto tutto è ...

