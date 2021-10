La definizione e la soluzione di: Il Morales ex presidente boliviano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EVO

Curiosità/Significato su: Il Morales ex presidente boliviano Juan Evo Morales Ayma, conosciuto meglio come Evo Morales (Orinoca, 26 ottobre 1959), è un sindacalista e politico boliviano. È stato presidente della Bolivia ...

Altre definizioni con morales; presidente; boliviano; Evo Morales ne è stato Presidente dal 2006 al 2019; Il Paese di Evo Morales; Fu eletto presidente della Repubblica dopo De Nicola; Un atto emanato dal presidente Mattarella sigla; La sede del presidente russo; Vice Presidente; La città sede del governo boliviano; Vi ha sede il governo boliviano; Ultime Definizioni