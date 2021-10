La definizione e la soluzione di: Mettere in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DARE

Curiosità/Significato su: Mettere in mano protagonista di una nota leggenda romana dalla quale deriva il predicato "Mettere la mano sul fuoco", per indicare d'essere sicuri su un determinato fatto o ...

Altre definizioni con mettere; mano; L'opposto di trasmettere; Mettere su un'azienda; Mettere il tarlo a un innamorato; Mettere i finimenti al cavallo; Classico architetto romano; Formano molte sigle; Si consumano in chiesa; Formano l'aristocrazia nobili; Ultime Definizioni