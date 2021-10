La definizione e la soluzione di: Macchina utensile per eseguire profili nel metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BROCCIATRICE

Curiosità/Significato su: Macchina utensile per eseguire profili nel metallo (disambigua). Il tornio è una macchina utensile utilizzata per la lavorazione di un pezzo posto in rotazione. La lavorazione avviene per asportazione di truciolo ...

Altre definizioni con macchina; utensile; eseguire; profili; metallo; Una macchina ídraulica; Macchina in grado di produrre fasci di elettroni e fotoni; Una macchina Canon; Addetti a una macchina utensile; Addetti a una macchina utensile; Utensile piatto usato per livellare glasse; Utensile per regolare fori cilindrici; Utensile rotante per forgiare vasi in ceramica; Eseguire mosaici di legno; Eseguire un mutamento di rotta; Hanno l'incarico di eseguire le ultime volontà del de cuius; Un insieme da eseguire musicalmente; Profili di bilancio; I profili delle nazioni; L'arte di lavorare il metallo in incavo e a rilievo; Il metallo più pesante; Metallo per grondaie; Un metallo in molte acque; Ultime Definizioni