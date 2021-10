La definizione e la soluzione di: La macchina per stendere e spianare l'asfalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FINITRICE

Curiosità/Significato su: La macchina per stendere e spianare l asfalto

Altre definizioni con macchina; stendere; spianare; asfalto; Macchina utensile per eseguire profili nel metallo; Una macchina ídraulica; Macchina in grado di produrre fasci di elettroni e fotoni; Una macchina Canon; Estendere annacquare; Stendere un pavimento; Stendere... senza tenere; Si stringe per stendere; Lisciare e spianare; Un segnale sull'asfalto; Si estrae dall'asfalto; Come il manto... d'asfalto; Può esserlo una tisana ma anche l'asfalto; Ultime Definizioni