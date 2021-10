La definizione e la soluzione di: L'arte per cui servono scalpello e mazzuolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCULTURA

Curiosità/Significato su: L arte per cui servono scalpello e mazzuolo

Altre definizioni con arte; servono; scalpello; mazzuolo; Il nome d'arte del Pierfrancesco Diliberto della televisione; Un mare in parte italiano; In basso e in alto sulle carte geografiche; L’arte del coreografo; Quelli essenziali.. non servono nell'alimentazione; Servono per nutrirci; Servono ai muratori; Servono per l'ormeggio; L'uccello con il becco a scalpello; Piccola costellazione... con scalpello e mazzuolo; Il martelletto di legno che batte sullo scalpello; Martello che il falegname usa con lo scalpello; L'artista con il mazzuolo; L’artista con il mazzuolo; Piccola costellazione... con scalpello e mazzuolo; Ultime Definizioni