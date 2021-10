La definizione e la soluzione di: Immobile... come un gas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INERTE

Curiosità/Significato su: Immobile... come un gas Development, un conglomerato attivo nel settore delle Beni immobili, Hotel, Internet, Gas. Grazie al suo fiuto per gli affari è soprannominato "il Buffett ...

Altre definizioni con immobile; come; L’affitto di un immobile; Un immobile dichiarato legalmente sicuro; Decisamente rigido e immobile nelle sue opinioni; Premio assegnato nel 2020 a Ciro Immobile; Come I'anno... per gli alunni; Come i testimoni... che hanno visto; Veritieri come gli auguri di cuore; I dolci come le crostate; Ultime Definizioni