La definizione e la soluzione di: Imbarcazioni in genere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NATANTI

Curiosità/Significato su: Imbarcazioni in genere EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza ...

Altre definizioni con imbarcazioni; genere; Uno spazio in alcune imbarcazioni; Imbarcazioni primitive; Fanno arenare le imbarcazioni poco accorte; Piccola nave che guida altre imbarcazioni in porto; Sono la metà del genere umano; Il genere con le avventure degli agenti segreti; Genere musicale contrapposto al be-bop; Il genere musicale di Fedez; Ultime Definizioni