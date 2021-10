La definizione e la soluzione di: Un illustre sconosciuto per don Abbondio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARNEADE

Curiosità/Significato su: Un illustre sconosciuto per don Abbondio commissionò un gruppo di marmo raffigurante Amore e Psiche. Il successo riscosso dal sepolcro di Clemente XIV nel frattempo, sollecitò Don Giovanni Abbondio Rezzonico ...

Enrico __, illustre fisico; Un illustre qualunque; Illustre naturalista svedese; Tale doveva essere il volgare illustre di Dante; Perlustrazione di un luogo sconosciuto; Uno sconosciuto; Sconosciuto; L'unico gli è sconosciuto; La serva di don Abbondio nei Promessi sposi; Fa esclamare a don Abbondio: Chi era costui?; Il libro di don Abbondio; Lo sono Abbondio e Rodrigo;