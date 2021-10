La definizione e la soluzione di: La figura retorica con cui si in verte l'ordine normale delle parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IPERBATO

Curiosità/Significato su: La figura retorica con cui si in verte l ordine normale delle parole libro tratta invece delle "parti" in cui si suddivide la retorica, cioè l'inventio, la dispositio e la memoria; nel III libro si parla dello stile, cioè ...

Altre definizioni con figura; retorica; verte; ordine; normale; delle; parole; Si occupa della descrizione e classificazione di quanto raffigurato nelle opere d'arte; Dea che veniva raffigurata claudicante; La controfigura per girare scene pericolose; Nato a Roma il 4 maggio 1966, il personaggio raffigurato mella foto è un noto regista; Una figura retorica; Retorica in breve; Una figura retorica simile... alla similitudine; Figura retorica delle parole ripetute a fine versi; La più divertente era rosa; Un divertente serial; Divertente serie televisiva; La Banda di divertenti numeri musicali; Ordine al posto di blocco; Un ordine tante volte atteso... da chi gareggia; L'ordine di schieramento delle vetture di F.1; Membro di un ordine monastico; Lo sono i piatti un po’ più salati del normale; Un po' più salato del normale; Riduzioni del normale prezzo delle merci; Un biglietto meno costoso del normale; Un gas delle zone petrolifere; Le Isole delle Tartarughe, nel Pacifico; Altro nome delle farfalle; Una delle isole Molucche; Frasi o parole superflue; L'acqua nelle parole composte; Grande in parole composte; Contano più delle parole; Ultime Definizioni